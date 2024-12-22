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Простое и экономное блюдо: как приготовить полтавские галушки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусное и сытное блюдо
Вкусное и сытное блюдо. Фото shuba.life

Экономный рецепт из простейших продуктов

Украинская национальная кухня чрезвычайно богата сытными, простыми и удачными рецептами на каждый день. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельники. Теперь делимся рецептом вкусных полтавских галушек.

Это нежные паровые кнедлики, прекрасно сочетающиеся с разнообразными соусами и гарнирами. Универсальным рецептом, к которому можно готовить любое основное блюдо или мясную закуску, поделилась на своем ютуб-канале кулинарная блоггер Карина Костенко.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 600 г
  • Кефир – 400 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода пищевая – 1 ч. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ст.
  • Растительное масло – 25 мл
  • Бекон – для зажарки
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана для подачи

Способ приготовления:

  1. В миску просеиваем муку, добавляем соль, сахар, соду и яйцо. Постепенно вливаем кефир и замешиваем мягкое, эластичное тесто.
  2. Добавляем растительное масло и снова хорошо вымешиваем. Накрываем тесто пищевой плёнкой и оставляем на 1 час отдыхать.
  3. Нарезаем бекон и лук мелкими кубиками. Обжариваем на сковороде золотистого цвета. Отщипываем от теста небольшие кусочки и формируем крупные круглые клецки.
  4. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения. Ставим сверху пароварку и выкладываем клецки. Варим 5-7 минут.

Для подачи готовые клецки выкладываем на тарелку, поливаем зажаркой и сметаной. Это сытно и необыкновенно вкусно, просто как Панские драники.

Теги:
#Рецепт #Лук #Тесто #Галушки