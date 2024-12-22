Простое и экономное блюдо: как приготовить полтавские галушки (видео)
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Экономный рецепт из простейших продуктов
Украинская национальная кухня чрезвычайно богата сытными, простыми и удачными рецептами на каждый день. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельники. Теперь делимся рецептом вкусных полтавских галушек.
Это нежные паровые кнедлики, прекрасно сочетающиеся с разнообразными соусами и гарнирами. Универсальным рецептом, к которому можно готовить любое основное блюдо или мясную закуску, поделилась на своем ютуб-канале кулинарная блоггер Карина Костенко.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 600 г
- Кефир – 400 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сода пищевая – 1 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ст.
- Растительное масло – 25 мл
- Бекон – для зажарки
- Лук – 1 шт.
- Сметана для подачи
Способ приготовления:
- В миску просеиваем муку, добавляем соль, сахар, соду и яйцо. Постепенно вливаем кефир и замешиваем мягкое, эластичное тесто.
- Добавляем растительное масло и снова хорошо вымешиваем. Накрываем тесто пищевой плёнкой и оставляем на 1 час отдыхать.
- Нарезаем бекон и лук мелкими кубиками. Обжариваем на сковороде золотистого цвета. Отщипываем от теста небольшие кусочки и формируем крупные круглые клецки.
- В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения. Ставим сверху пароварку и выкладываем клецки. Варим 5-7 минут.
Для подачи готовые клецки выкладываем на тарелку, поливаем зажаркой и сметаной. Это сытно и необыкновенно вкусно, просто как Панские драники.