Простое и экономное блюдо: как приготовить полтавские галушки (видео)

Экономный рецепт из простейших продуктов

Украинская национальная кухня чрезвычайно богата сытными, простыми и удачными рецептами на каждый день. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельники. Теперь делимся рецептом вкусных полтавских галушек.

Это нежные паровые кнедлики, прекрасно сочетающиеся с разнообразными соусами и гарнирами. Универсальным рецептом, к которому можно готовить любое основное блюдо или мясную закуску, поделилась на своем ютуб-канале кулинарная блоггер Карина Костенко.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 600 г

Кефир – 400 мл

Яйцо – 1 шт.

Сода пищевая – 1 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ст.

Растительное масло – 25 мл

Бекон – для зажарки

Лук – 1 шт.

Сметана для подачи

Способ приготовления:

В миску просеиваем муку, добавляем соль, сахар, соду и яйцо. Постепенно вливаем кефир и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Добавляем растительное масло и снова хорошо вымешиваем. Накрываем тесто пищевой плёнкой и оставляем на 1 час отдыхать. Нарезаем бекон и лук мелкими кубиками. Обжариваем на сковороде золотистого цвета. Отщипываем от теста небольшие кусочки и формируем крупные круглые клецки. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения. Ставим сверху пароварку и выкладываем клецки. Варим 5-7 минут.

Для подачи готовые клецки выкладываем на тарелку, поливаем зажаркой и сметаной. Это сытно и необыкновенно вкусно, просто как Панские драники.