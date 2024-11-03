Яскравий салат "Червоне море": готується швидко, а з’їдається ще швидше (відео)

Цікавий варіант салату з крабовими паличками

Варіантів салатів з крабовими паличками безліч. Якщо вам набрид популярний варіант "крабового" з кукурудзою, спробуйте приготувати салат за рецептом, який через інгредієнти називається "Червоне море".

Завдяки поєднанню свіжих овочів, ароматного часнику та ніжного сиру страва набуває насичений смак та апетитний аромат. Він легкий у приготуванні та ідеально підходить для подачі як на повсякденний стіл, так і на святкове частування. Цей салат порадує вас та ваших гостей. Рецептом поділилася в Instagram фудблогер Олена Карпюк.

Інгредієнти:

Крабові палички — 180 г;

Помідори — 2-3 шт.;

Перець болгарський – 1 шт. (великий);

Часник — 2-3 зубчики;

Твердий сир – 100 г;

Майонез.

Спосіб приготування:

Помідори, перець, крабові палички нарізаємо соломкою. Сир натираємо на великій тертці. Часник подрібнюємо. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.

Салат готовий! Можна подавати на стіл.

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