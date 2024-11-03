Яскравий салат "Червоне море": готується швидко, а з’їдається ще швидше (відео)
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Цікавий варіант салату з крабовими паличками
Варіантів салатів з крабовими паличками безліч. Якщо вам набрид популярний варіант "крабового" з кукурудзою, спробуйте приготувати салат за рецептом, який через інгредієнти називається "Червоне море".
Завдяки поєднанню свіжих овочів, ароматного часнику та ніжного сиру страва набуває насичений смак та апетитний аромат. Він легкий у приготуванні та ідеально підходить для подачі як на повсякденний стіл, так і на святкове частування. Цей салат порадує вас та ваших гостей. Рецептом поділилася в Instagram фудблогер Олена Карпюк.
Інгредієнти:
- Крабові палички — 180 г;
- Помідори — 2-3 шт.;
- Перець болгарський – 1 шт. (великий);
- Часник — 2-3 зубчики;
- Твердий сир – 100 г;
- Майонез.
Спосіб приготування:
- Помідори, перець, крабові палички нарізаємо соломкою.
- Сир натираємо на великій тертці. Часник подрібнюємо.
- Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.
Салат готовий! Можна подавати на стіл.
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