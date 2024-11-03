Яркий салат "Красное море": готовится быстро, а съедается еще быстрее (видео)
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Интересный вариант салата с крабовыми палочками
Вариантов салатов с крабовыми палочками огромное множество. Если вам надоел популярный вариант "крабового" с кукурузой, попробуйте приготовить салат по рецепту, который из-за ингредиентов называется "Красное море".
Благодаря сочетанию свежих овощей, ароматного чеснока и нежного сыра блюдо приобретает насыщенный вкус и аппетитный аромат. Легкий в приготовлении и идеально подходящий для подачи как на повседневный стол, так и на праздничное угощение, этот салат порадует вас и ваших гостей. Рецептом поделилась в Instagram фудблогер Алена Карпюк.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки — 180 г;
- Помидоры — 2-3 шт.;
- Перец болгарский — 1 шт. (крупный);
- Чеснок — 2-3 зубчика;
- Твердый сыр — 100 г;
- Майонез.
Способ приготовления:
- Помидоры, перец, крабовые палочки нарезаем соломкой.
- Сыр натираем на крупной терке. Чеснок измельчаем.
- Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.
Салат готов! Можно подавать на стол.
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