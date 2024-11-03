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Яркий салат "Красное море": готовится быстро, а съедается еще быстрее (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Можно подавать даже на праздник
Можно подавать даже на праздник. Фото скриншот Instagram

Интересный вариант салата с крабовыми палочками

Вариантов салатов с крабовыми палочками огромное множество. Если вам надоел популярный вариант "крабового" с кукурузой, попробуйте приготовить салат по рецепту, который из-за ингредиентов называется "Красное море".

Благодаря сочетанию свежих овощей, ароматного чеснока и нежного сыра блюдо приобретает насыщенный вкус и аппетитный аромат. Легкий в приготовлении и идеально подходящий для подачи как на повседневный стол, так и на праздничное угощение, этот салат порадует вас и ваших гостей. Рецептом поделилась в Instagram фудблогер Алена Карпюк.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 180 г;
  • Помидоры — 2-3 шт.;
  • Перец болгарский — 1 шт. (крупный);
  • Чеснок — 2-3 зубчика;
  • Твердый сыр — 100 г;
  • Майонез.

Способ приготовления:

  1. Помидоры, перец, крабовые палочки нарезаем соломкой.
  2. Сыр натираем на крупной терке. Чеснок измельчаем.
  3. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Салат готов! Можно подавать на стол.

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#Рецепты #Салат #Крабовые палочки