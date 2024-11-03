Яркий салат "Красное море": готовится быстро, а съедается еще быстрее (видео)

Интересный вариант салата с крабовыми палочками

Вариантов салатов с крабовыми палочками огромное множество. Если вам надоел популярный вариант "крабового" с кукурузой, попробуйте приготовить салат по рецепту, который из-за ингредиентов называется "Красное море".

Благодаря сочетанию свежих овощей, ароматного чеснока и нежного сыра блюдо приобретает насыщенный вкус и аппетитный аромат. Легкий в приготовлении и идеально подходящий для подачи как на повседневный стол, так и на праздничное угощение, этот салат порадует вас и ваших гостей. Рецептом поделилась в Instagram фудблогер Алена Карпюк.

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 180 г;

Помидоры — 2-3 шт.;

Перец болгарский — 1 шт. (крупный);

Чеснок — 2-3 зубчика;

Твердый сыр — 100 г;

Майонез.

Способ приготовления:

Помидоры, перец, крабовые палочки нарезаем соломкой. Сыр натираем на крупной терке. Чеснок измельчаем. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Салат готов! Можно подавать на стол.

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