Така красива закуска першою зникне з новорічного столу: оригінальний рецепт (відео)
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Чудовий рецепт на Новий рік
На святковий стіл хочеться поставити щось оригінальне. Якщо бутерброди зі шпротами вам уже набридли, зверніть увагу на наступний рецепт.
Як приготувати чудові млинцеві "равлики", розповіли у кулінарному блозі recepty_przepisy. На столі ця закуска виглядає фантастично, гості першою змітають її зі святкового столу.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 200 мл молока
- 50 г листя шпинату
- дрібка солі
- 3 ст.л. борошна(без гірки)
- 2 ст.л. олії
Для начинки:
- 175 г крем-сиру
- 50 г ікри
Спосіб приготування:
- У мисці зʼєднуємо яйце, молоко, листя шпинату. Додаємо також борошно та дрібку солі. Пробиваємо блендером до однорідності.
- Після цього в основу для тіста вливаємо олію, перемішуємо і залишаємо тісто на кілька хвилин. Смажимо тоненькі млинці на сковороді з обох сторін. Охолоджуємо.
- Коли млинці охолонуть, кожен із них змащуємо тоненьким шаром вершкового сиру. Розрізаємо навпіл. Кожен шматочок млинця загортаємо у "равлик" та фіксуємо шпажкою.
- Перекладаємо равлики на тарілку. За допомогою кондитерського мішка прикрашаємо крем-сиром та викладаємо ікру.
Закуска виходить просто розкішна, а готується надзвичайно швидко. Також ми розповідали, як запекти цілу качку.