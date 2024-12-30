Така красива закуска першою зникне з новорічного столу: оригінальний рецепт (відео)

Чудовий рецепт на Новий рік

На святковий стіл хочеться поставити щось оригінальне. Якщо бутерброди зі шпротами вам уже набридли, зверніть увагу на наступний рецепт.

Як приготувати чудові млинцеві "равлики", розповіли у кулінарному блозі recepty_przepisy. На столі ця закуска виглядає фантастично, гості першою змітають її зі святкового столу.

Інгредієнти:

1 яйце

200 мл молока

50 г листя шпинату

дрібка солі

3 ст.л. борошна(без гірки)

2 ст.л. олії

Для начинки:

175 г крем-сиру

50 г ікри

Спосіб приготування:

У мисці зʼєднуємо яйце, молоко, листя шпинату. Додаємо також борошно та дрібку солі. Пробиваємо блендером до однорідності. Після цього в основу для тіста вливаємо олію, перемішуємо і залишаємо тісто на кілька хвилин. Смажимо тоненькі млинці на сковороді з обох сторін. Охолоджуємо. Коли млинці охолонуть, кожен із них змащуємо тоненьким шаром вершкового сиру. Розрізаємо навпіл. Кожен шматочок млинця загортаємо у "равлик" та фіксуємо шпажкою. Перекладаємо равлики на тарілку. За допомогою кондитерського мішка прикрашаємо крем-сиром та викладаємо ікру.

Закуска виходить просто розкішна, а готується надзвичайно швидко. Також ми розповідали, як запекти цілу качку.