Укр

Такая красивая закуска первой исчезнет с новогоднего стола: оригинальный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень вкусные "улитки" с икрой
Очень вкусные "улитки" с икрой. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт на Новый год

На праздничный стол хочется поставить что-нибудь оригинальное. Если бутерброды со шпротами вам уже надоели, обратите внимание на следующий рецепт.

Как приготовить великолепные блинные "улитки", рассказали в кулинарном блоге recepty_przepisy. На столе эта закуска смотрится фантастически, гости первой сметают ее с праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 200 мл молока
  • 50 г листьев шпината
  • щепотка соли
  • 3 ст.л.
  • 2 ст.л.

Для начинки:

  • 175 г крем-сыра
  • 50 г икры

Способ приготовления:

  1. В миске соединяем яйцо, молоко, листья шпината. Добавляем также муку и щепотку соли. Пробиваем блендером до однородности.
  2. После этого в основу теста вливаем масло, перемешиваем и оставляем тесто на несколько минут. Жарим тонкие блины на сковороде с обеих сторон. Охлаждаем.
  3. Когда блины остынут, каждый из них смазываем тоненьким слоем сливочного сыра. Разрезаем пополам. Каждый кусочек блина заворачиваем в улитку и фиксируем шпажкой.
  4. Переводим улитки на тарелку. С помощью кондитерского мешка украшаем крем-сыром и выкладываем икру.

Закуска получается просто роскошная, а готовится очень быстро. Также мы рассказывали, как запечь утку.

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#Рецепт #Икра #Новый год #Закуска #Блины