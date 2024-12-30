Такая красивая закуска первой исчезнет с новогоднего стола: оригинальный рецепт (видео)
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Прекрасный рецепт на Новый год
На праздничный стол хочется поставить что-нибудь оригинальное. Если бутерброды со шпротами вам уже надоели, обратите внимание на следующий рецепт.
Как приготовить великолепные блинные "улитки", рассказали в кулинарном блоге recepty_przepisy. На столе эта закуска смотрится фантастически, гости первой сметают ее с праздничного стола.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 200 мл молока
- 50 г листьев шпината
- щепотка соли
- 3 ст.л.
- 2 ст.л.
Для начинки:
- 175 г крем-сыра
- 50 г икры
Способ приготовления:
- В миске соединяем яйцо, молоко, листья шпината. Добавляем также муку и щепотку соли. Пробиваем блендером до однородности.
- После этого в основу теста вливаем масло, перемешиваем и оставляем тесто на несколько минут. Жарим тонкие блины на сковороде с обеих сторон. Охлаждаем.
- Когда блины остынут, каждый из них смазываем тоненьким слоем сливочного сыра. Разрезаем пополам. Каждый кусочек блина заворачиваем в улитку и фиксируем шпажкой.
- Переводим улитки на тарелку. С помощью кондитерского мешка украшаем крем-сыром и выкладываем икру.
Закуска получается просто роскошная, а готовится очень быстро. Также мы рассказывали, как запечь утку.