Такая красивая закуска первой исчезнет с новогоднего стола: оригинальный рецепт (видео)

Прекрасный рецепт на Новый год

На праздничный стол хочется поставить что-нибудь оригинальное. Если бутерброды со шпротами вам уже надоели, обратите внимание на следующий рецепт.

Как приготовить великолепные блинные "улитки", рассказали в кулинарном блоге recepty_przepisy. На столе эта закуска смотрится фантастически, гости первой сметают ее с праздничного стола.

Ингредиенты:

1 яйцо

200 мл молока

50 г листьев шпината

щепотка соли

3 ст.л.

2 ст.л.

Для начинки:

175 г крем-сыра

50 г икры

Способ приготовления:

В миске соединяем яйцо, молоко, листья шпината. Добавляем также муку и щепотку соли. Пробиваем блендером до однородности. После этого в основу теста вливаем масло, перемешиваем и оставляем тесто на несколько минут. Жарим тонкие блины на сковороде с обеих сторон. Охлаждаем. Когда блины остынут, каждый из них смазываем тоненьким слоем сливочного сыра. Разрезаем пополам. Каждый кусочек блина заворачиваем в улитку и фиксируем шпажкой. Переводим улитки на тарелку. С помощью кондитерского мешка украшаем крем-сыром и выкладываем икру.

Закуска получается просто роскошная, а готовится очень быстро. Также мы рассказывали, как запечь утку.