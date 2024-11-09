Вам не нужно идти в кафе, чтобы полакомиться: рецепт ленивой пиццы на жидком тесте (видео)

Аппетитный перекус, который можно легко приготовить

Чтобы полакомиться, необязательно долго стоять на кухне. Мы рассказывали, как приготовить ленивые булочки на сковороде. Теперь делимся рецептом пышной домашней пиццы на жидком тесте.

Да, чтобы полакомиться пиццей, не обязательно идти в кафе. Эта ленивая пицца на жидком тесте получается очень вкусной. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77.

Ингредиенты:

теплая вода — 200 мл

яйцо — 1 шт

соль — 0,5 ч.л

сахар – 0,5 ч.л

дрожжи — 1 ч.л

масло — 2 ст.л

мука — 240 г +- ( у меня пошло 200 г)

начинка – по вкусу колбаса, томаты, томатный соус и любимый сыр

Способ приготовления:

Для теста в тёплую воду добавляем соль и сахар. Добавляем дрожжи, яйцо и растительное масло. Перемешиваем и всыпаем в тесто просеянную муку. Ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно должно получиться консистенцией как на оладьи, чтобы вы могли его размазать ложкой по форме для запекания. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем тесто и равномерно распределяем. Добавляем сверху соус и начинку и ставим выпекаться при 180’30+-минут. За 5 минут до конца посыпаем творогом.

Это вкусно и очень просто. Также мы делились рецептом ленивых вареников.