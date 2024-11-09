Вам не потрібно йти в кафе, щоб поласувати: рецепт лінивої піци на рідкому тісті (відео)

Апетитний перекус, який можна легко приготувати

Щоб поласувати, необов’язково довго стояти на кухні. Ми розповідали, як приготувати ліниві булочки на сковороді. Тепер ділимось рецептом пишної домашньої піци на рідкому тісті.

Так, щоб поласувати піцою, не обов’язково йти в кафе. Ця лінива піца на рідкому тісті виходить дуже смачною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77.

Інгредієнти:

тепла вода — 200 мл

яйце — 1 шт

сіль — 0,5 ч.л

цукор — 0,5 ч.л

дріжджі — 1 ч.л

олія — 2 ст.л

борошно — 240 г +- ( в мене пішло 200 г)

начинка — до смаку ковбаса, томати, томатний соус та улюблений сир

Спосіб приготування:

Для тіста в теплу воду додаємо сіль та цукор. Додаємо дріжджі, яйце та олію. Перемішуємо та всипаємо в тісто просіяне борошно. Орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Воно повинно вийти консистенцією як на оладки, щоб ви могли його розмазати ложкою по формі для запікання. Деко застеляємо пергаментом. Викладаємо тісто та рівномірно розподіляємо. Додаємо зверху соус та начинку і ставимо випікатись при 180‘ 30+- хвилин. За 5 хвилин до кінця посипаємо сиром.

Це смачно і дуже просто. Також ми ділились рецептом лінивих вареників.