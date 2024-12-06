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Эти "мандаринки" на праздничном столе разлетаются первыми: красивая и необычная закуска (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитной закуски
Рецепт аппетитной закуски. Фото instagram.com/anny.cooking

Прекрасные "мандаринки" с мясом и сыром

На праздничный стол хочется ставить и вкусные и красивые закуски. Мы рассказывали, как красиво подать сыр — в панировке из клюквы и орехов. Теперь делимся рецептом аппетитных морковных "мандаринок" с начинкой из мяса и сыра.

Такие "цитрусы" первыми разлетаются с любого праздничного стола. Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггерша anny.cooking. Из количества ингредиентов, которое она привела в рецепте, выходит 6-8 "мандаринок".

Ингредиенты:

  • 4-5 средних морковок
  • 1 куриное филе
  • 3 яйца
  • 80 г твердого сыра
  • 2 ст. л. майонеза или сметаны
  • 1 зубчик чеснока, укроп, соль

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отвариваем или запекаем до готовности. Охлаждаем до температуры, при которой будет комфортно нарезать мясо.
  2. Сыр и отварные яйца натираем на терке. Мясо нарезаем небольшими кусочками.
  3. В миске соединяем мясо, яйца, творог, чеснок и укроп. По вкусу солим, заправляем майонезом или сметаной.
  4. Отварную морковь чистим, натираем на терке и отжимаем из нее лишнюю влагу. Разворачиваем на доске кусок пищевой пленки, кладем столовую ложку моркови, распределяем ее тонким слоем.
  5. На морковь кладем шарик из мяса и сыра, с помощью пищевой пленки плотно заворачиваем, формируя "мандаринку". Кладем на час в холодильник.

Перед подачей разворачиваем наши "мандарины". Они очень вкусные и красивые. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный куриный рулет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новый год #Морковь #Закуска