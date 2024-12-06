Эти "мандаринки" на праздничном столе разлетаются первыми: красивая и необычная закуска (видео)
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Прекрасные "мандаринки" с мясом и сыром
На праздничный стол хочется ставить и вкусные и красивые закуски. Мы рассказывали, как красиво подать сыр — в панировке из клюквы и орехов. Теперь делимся рецептом аппетитных морковных "мандаринок" с начинкой из мяса и сыра.
Такие "цитрусы" первыми разлетаются с любого праздничного стола. Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггерша anny.cooking. Из количества ингредиентов, которое она привела в рецепте, выходит 6-8 "мандаринок".
Ингредиенты:
- 4-5 средних морковок
- 1 куриное филе
- 3 яйца
- 80 г твердого сыра
- 2 ст. л. майонеза или сметаны
- 1 зубчик чеснока, укроп, соль
Способ приготовления:
- Куриное филе отвариваем или запекаем до готовности. Охлаждаем до температуры, при которой будет комфортно нарезать мясо.
- Сыр и отварные яйца натираем на терке. Мясо нарезаем небольшими кусочками.
- В миске соединяем мясо, яйца, творог, чеснок и укроп. По вкусу солим, заправляем майонезом или сметаной.
- Отварную морковь чистим, натираем на терке и отжимаем из нее лишнюю влагу. Разворачиваем на доске кусок пищевой пленки, кладем столовую ложку моркови, распределяем ее тонким слоем.
- На морковь кладем шарик из мяса и сыра, с помощью пищевой пленки плотно заворачиваем, формируя "мандаринку". Кладем на час в холодильник.
Перед подачей разворачиваем наши "мандарины". Они очень вкусные и красивые. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный куриный рулет.