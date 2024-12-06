Эти "мандаринки" на праздничном столе разлетаются первыми: красивая и необычная закуска (видео)

Прекрасные "мандаринки" с мясом и сыром

На праздничный стол хочется ставить и вкусные и красивые закуски. Мы рассказывали, как красиво подать сыр — в панировке из клюквы и орехов. Теперь делимся рецептом аппетитных морковных "мандаринок" с начинкой из мяса и сыра.

Такие "цитрусы" первыми разлетаются с любого праздничного стола. Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггерша anny.cooking. Из количества ингредиентов, которое она привела в рецепте, выходит 6-8 "мандаринок".

Ингредиенты:

4-5 средних морковок

1 куриное филе

3 яйца

80 г твердого сыра

2 ст. л. майонеза или сметаны

1 зубчик чеснока, укроп, соль

Способ приготовления:

Куриное филе отвариваем или запекаем до готовности. Охлаждаем до температуры, при которой будет комфортно нарезать мясо. Сыр и отварные яйца натираем на терке. Мясо нарезаем небольшими кусочками. В миске соединяем мясо, яйца, творог, чеснок и укроп. По вкусу солим, заправляем майонезом или сметаной. Отварную морковь чистим, натираем на терке и отжимаем из нее лишнюю влагу. Разворачиваем на доске кусок пищевой пленки, кладем столовую ложку моркови, распределяем ее тонким слоем. На морковь кладем шарик из мяса и сыра, с помощью пищевой пленки плотно заворачиваем, формируя "мандаринку". Кладем на час в холодильник.

Перед подачей разворачиваем наши "мандарины". Они очень вкусные и красивые. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный куриный рулет.