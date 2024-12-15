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Готовится в считанные минуты: легкая закуска на новогодний стол в тарталетках (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Тарталетки просто тают во рту, мгновенно исчезая из тарелки
Тарталетки просто тают во рту, мгновенно исчезая из тарелки. Фото 1000.menu

Великолепная закуска

К новогоднему столу можно потушить картошку с ребрышками, замариновать скумбрию и сделать разнообразные вкусные закуски. Одной из таких являются тарталетки со вкусной начинкой.

Готовятся они очень просто, но поражают своим вкусом. Рецептом закуски с нами поделились на TikTok-аккаунте "ann food".

Как приготовить вкусные тарталетки

Ингредиенты:

  • тарталетка – 12 шт.;
  • печень трески – 120 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • огурец – ½ шт.;
  • плавленый сырок – 1 шт.;
  • зеленый лук – по вкусу;
  • майонез;
  • соль;
  • зерна граната – для декора;
  • укроп – для декора;

Способ приготовления:

1.Яйцо отварить до готовности и оставить остыть.

2. Из печени трески слить жидкость, выложить в глубокую емкость и размять вилкой.

3.Добавить натертый на мелкой терке плавленый сыр.

4.Огурец мелко нарезать и добавить в общую массу.

5.Яйца и зеленый лук измельчить и добавить к другим ингредиентам.

6.Добавить соль и майонез, тщательно перемешать.

7.Получившуюся смесь выложить в тарталетки и украсить укропом и зернами гранату.

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#Закуска #Готовим дома #Тарталетки