Готовится в считанные минуты: легкая закуска на новогодний стол в тарталетках (видео)

Великолепная закуска

К новогоднему столу можно потушить картошку с ребрышками, замариновать скумбрию и сделать разнообразные вкусные закуски. Одной из таких являются тарталетки со вкусной начинкой.

Готовятся они очень просто, но поражают своим вкусом. Рецептом закуски с нами поделились на TikTok-аккаунте "ann food".

Как приготовить вкусные тарталетки

Ингредиенты:

тарталетка – 12 шт.;

печень трески – 120 г;

яйца – 1 шт.;

огурец – ½ шт.;

плавленый сырок – 1 шт.;

зеленый лук – по вкусу;

майонез;

соль;

зерна граната – для декора;

укроп – для декора;

Способ приготовления:

1.Яйцо отварить до готовности и оставить остыть.

2. Из печени трески слить жидкость, выложить в глубокую емкость и размять вилкой.

3.Добавить натертый на мелкой терке плавленый сыр.

4.Огурец мелко нарезать и добавить в общую массу.

5.Яйца и зеленый лук измельчить и добавить к другим ингредиентам.

6.Добавить соль и майонез, тщательно перемешать.

7.Получившуюся смесь выложить в тарталетки и украсить укропом и зернами гранату.