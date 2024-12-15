Готовится в считанные минуты: легкая закуска на новогодний стол в тарталетках (видео)
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Великолепная закуска
К новогоднему столу можно потушить картошку с ребрышками, замариновать скумбрию и сделать разнообразные вкусные закуски. Одной из таких являются тарталетки со вкусной начинкой.
Готовятся они очень просто, но поражают своим вкусом. Рецептом закуски с нами поделились на TikTok-аккаунте "ann food".
Как приготовить вкусные тарталетки
Ингредиенты:
- тарталетка – 12 шт.;
- печень трески – 120 г;
- яйца – 1 шт.;
- огурец – ½ шт.;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- зеленый лук – по вкусу;
- майонез;
- соль;
- зерна граната – для декора;
- укроп – для декора;
Способ приготовления:
1.Яйцо отварить до готовности и оставить остыть.
2. Из печени трески слить жидкость, выложить в глубокую емкость и размять вилкой.
3.Добавить натертый на мелкой терке плавленый сыр.
4.Огурец мелко нарезать и добавить в общую массу.
5.Яйца и зеленый лук измельчить и добавить к другим ингредиентам.
6.Добавить соль и майонез, тщательно перемешать.
7.Получившуюся смесь выложить в тарталетки и украсить укропом и зернами гранату.