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Фантастически вкусные котлеты с начинкой: гости съедят их вместе с тарелкой

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусные котлеты с начинкой
Вкусные котлеты с начинкой. Фото YouTube/Cookrate, коллаж "Телеграф"

Как приготовить ресторанное блюдо на своей кухне

Если вы любите разнообразить привычные блюда новыми оттенками вкуса, вам идеально подойдет этот рецепт. Простая технология приготовления превращает обычный фарш в сочные котлеты с удивительной начинкой из сыра Чеддер и томатного соуса.

Приготовленные по рецепту от YouTube-канала Cookrate — Meat Recipes котлеты наверняка удивят гостей и станут хитом среди ваших кулинарных шедевров. А все благодаря своей оригинальной форме и нежной начинке. Подавайте их с любимым гарниром или овощами — блюдо будет вкусным в любом сочетании.

Ингредиенты:

  • фарш 1 кг;
  • петрушка 40 г;
  • панировочные сухари 100 г;
  • пармезан 100 г;
  • соль 10 г;
  • черный перец 5 г;
  • чеснок 10 г;
  • яйца 1 шт;
  • томатный соус 250 г;
  • чеддер 200 г;
  • чеснок 15 г.

Этапы приготовления:

  1. Измельчаем петрушку и добавляем ее к фаршу. Туда же высыпаем панировочные сухари и натертый на мелкой терке пармезан. Солим и перчим, добавляем измельченный чеснок и яйцо.
  2. Хорошо перемешиваем все ингредиенты.
  3. Выкладываем фарш на пергамент, накрываем еще одним листом пергамента и раскатываем скалкой.
  4. Снимаем верхний слой пергамента и с помощью перевернутой чашки формируем котлеты.
  5. Каждый кусочек фарша выкладываем на пищевую пленку. Смазываем фарш томатным соусом, выкладываем на серединку пару кусочков сыра Чеддер и скрепляем края. Котлета будет напоминать по форме чебурек.
  6. Выкладываем котлеты на разогретую сковороду с маслом и жарим на маленьком огне по 10 минут с каждой стороны.
  7. На сковороду выливаем 200 мл томатного соуса и выкладываем котлеты, накрываем крышкой и тушим 7 минут. Затем переворачиваем котлеты, выкладываем к ним оставшиеся кусочки сыра, накрываем крышкой и тушим еще 7 минут.

Готовые котлетки можно подавать с любым гарниром.

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#Рецепты #Котлеты #Готовим дома