Фантастически вкусные котлеты с начинкой: гости съедят их вместе с тарелкой
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Как приготовить ресторанное блюдо на своей кухне
Если вы любите разнообразить привычные блюда новыми оттенками вкуса, вам идеально подойдет этот рецепт. Простая технология приготовления превращает обычный фарш в сочные котлеты с удивительной начинкой из сыра Чеддер и томатного соуса.
Приготовленные по рецепту от YouTube-канала Cookrate — Meat Recipes котлеты наверняка удивят гостей и станут хитом среди ваших кулинарных шедевров. А все благодаря своей оригинальной форме и нежной начинке. Подавайте их с любимым гарниром или овощами — блюдо будет вкусным в любом сочетании.
Ингредиенты:
- фарш 1 кг;
- петрушка 40 г;
- панировочные сухари 100 г;
- пармезан 100 г;
- соль 10 г;
- черный перец 5 г;
- чеснок 10 г;
- яйца 1 шт;
- томатный соус 250 г;
- чеддер 200 г;
- чеснок 15 г.
Этапы приготовления:
- Измельчаем петрушку и добавляем ее к фаршу. Туда же высыпаем панировочные сухари и натертый на мелкой терке пармезан. Солим и перчим, добавляем измельченный чеснок и яйцо.
- Хорошо перемешиваем все ингредиенты.
- Выкладываем фарш на пергамент, накрываем еще одним листом пергамента и раскатываем скалкой.
- Снимаем верхний слой пергамента и с помощью перевернутой чашки формируем котлеты.
- Каждый кусочек фарша выкладываем на пищевую пленку. Смазываем фарш томатным соусом, выкладываем на серединку пару кусочков сыра Чеддер и скрепляем края. Котлета будет напоминать по форме чебурек.
- Выкладываем котлеты на разогретую сковороду с маслом и жарим на маленьком огне по 10 минут с каждой стороны.
- На сковороду выливаем 200 мл томатного соуса и выкладываем котлеты, накрываем крышкой и тушим 7 минут. Затем переворачиваем котлеты, выкладываем к ним оставшиеся кусочки сыра, накрываем крышкой и тушим еще 7 минут.
Готовые котлетки можно подавать с любым гарниром.
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