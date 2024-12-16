Фантастически вкусные котлеты с начинкой: гости съедят их вместе с тарелкой

Как приготовить ресторанное блюдо на своей кухне

Если вы любите разнообразить привычные блюда новыми оттенками вкуса, вам идеально подойдет этот рецепт. Простая технология приготовления превращает обычный фарш в сочные котлеты с удивительной начинкой из сыра Чеддер и томатного соуса.

Приготовленные по рецепту от YouTube-канала Cookrate — Meat Recipes котлеты наверняка удивят гостей и станут хитом среди ваших кулинарных шедевров. А все благодаря своей оригинальной форме и нежной начинке. Подавайте их с любимым гарниром или овощами — блюдо будет вкусным в любом сочетании.

Ингредиенты:

фарш 1 кг;

петрушка 40 г;

панировочные сухари 100 г;

пармезан 100 г;

соль 10 г;

черный перец 5 г;

чеснок 10 г;

яйца 1 шт;

томатный соус 250 г;

чеддер 200 г;

чеснок 15 г.

Этапы приготовления:

Измельчаем петрушку и добавляем ее к фаршу. Туда же высыпаем панировочные сухари и натертый на мелкой терке пармезан. Солим и перчим, добавляем измельченный чеснок и яйцо. Хорошо перемешиваем все ингредиенты. Выкладываем фарш на пергамент, накрываем еще одним листом пергамента и раскатываем скалкой. Снимаем верхний слой пергамента и с помощью перевернутой чашки формируем котлеты. Каждый кусочек фарша выкладываем на пищевую пленку. Смазываем фарш томатным соусом, выкладываем на серединку пару кусочков сыра Чеддер и скрепляем края. Котлета будет напоминать по форме чебурек. Выкладываем котлеты на разогретую сковороду с маслом и жарим на маленьком огне по 10 минут с каждой стороны. На сковороду выливаем 200 мл томатного соуса и выкладываем котлеты, накрываем крышкой и тушим 7 минут. Затем переворачиваем котлеты, выкладываем к ним оставшиеся кусочки сыра, накрываем крышкой и тушим еще 7 минут.

Готовые котлетки можно подавать с любым гарниром.

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