Готується за лічені хвилини: легка закуска на новорічний стіл у тарталетках (відео)

Чудова закуска

До новорічного столу можна потушкувати картопельку з реберцями, замаринувати скумбрію та зробити різноманітні смачні закуски. Однією з таких є тарталетки зі смачною начинкою.

Готуються вони дуже просто, але вражають своїм смаком. Рецептом закуски з нами поділилися на TikTok-акаунті "ann food".

Як приготувати смачні тарталетки

Інгредієнти:

тарталетка – 12 шт.;

печінка тріски – 120 г;

яйця – 1 шт.;

огірок – ½ шт.;

плавлений сирок – 1 шт.;

зелена цибуля – за смаком;

майонез;

сіль;

зерна гранату – для декору;

кріп – для декору;

Спосіб приготування:

1.Яйце відварити до готовності та залишити охолонути.

2.З печінки тріски злити рідину, викласти у глибоку ємність та розім'яти виделкою.

3.Додати натертий на мілкій терці плавлений сир.

4.Огірок дрібно нарізати та додати до загальної маси.

5.Яйця та зелену цибулю подрібнити та додати до решти інгредієнтів.

6.Додати сіль та майонез, ретельно перемішати.

7.Отриману суміш викласти у тарталетки та прикрасити кропом і зернами гранату.