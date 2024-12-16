Фантастично смачні котлети з начинкою: гості з’їдять їх разом із тарілкою

Як приготувати ресторанну страву на своїй кухні

Якщо ви любите урізноманітнити звичні страви новими відтінками смаку, вам ідеально підійде цей рецепт. Проста технологія приготування перетворює звичайний фарш на соковиті котлети із дивовижною начинкою із сиру Чедер та томатного соусу.

Приготовлені за рецептом від YouTube-каналу Cookrate — Meat Recipes котлети напевно здивують гостей і стануть хітом серед ваших кулінарних шедеврів. А все завдяки своїй оригінальній формі та ніжній начинці. Подавайте їх з улюбленим гарніром чи овочами – страва буде смачною у будь-якому поєднанні.

Інгредієнти:

фарш 1 кг;

петрушка 40 г;

панірувальні сухарі 100 г;

пармезан 100 г;

сіль 10 г;

чорний перець 5 г;

часник 10 г;

яйця 1 шт.;

томатний соус 250 г;

сир чедер 200 г;

часник 15 г.

Етапи приготування:

Подрібнюємо петрушку та додаємо її до фаршу. Туди ж висипаємо панірувальні сухарі та натертий на дрібній тертці пармезан. Солимо і перчимо, додаємо подрібнений часник та яйце. Добре перемішуємо усі інгредієнти. Викладаємо фарш на пергамент, накриваємо ще одним листом пергаменту і розкочуємо качалкою. Знімаємо верхній шар пергаменту та за допомогою перевернутої чашки формуємо котлети. Кожен шматочок фаршу викладаємо на харчову плівку. Змащуємо фарш томатним соусом, викладаємо на серединку пару шматочків сиру Чедер і скріплюємо краї. Своєю формою котлета нагадуватиме чебурек. Викладаємо котлети на розігріту сковороду з олією та смажимо на маленькому вогні по 10 хвилин з кожного боку. На сковороду виливаємо 200 мл томатного соусу та викладаємо котлети, накриваємо кришкою та гасимо 7 хвилин. Потім перевертаємо котлети, викладаємо до них шматочки сиру, що залишилися, накриваємо кришкою і гасимо ще 7 хвилин.

Готові котлетки можна подавати з будь-яким гарніром.

Раніше ми розповідали, як приготувати котлети з курячого стегна в духовці.