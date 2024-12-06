Ці "мандаринки" на святковому столі розлітаються першими: красива і незвична закуска (відео)

Чудові "мандаринки" з м’ясом та сиром

На святковий стіл хочеться ставити і смачні, і красиві закуски. Ми розповідали, як красиво подати сир — в паніруванні з журавлини й горіхів. Тепер ділимось рецептом апетитних морквяних "мандаринок" з начинкою з м’яса та сиру.

Такі "цитруси" першими розлітаються з будь-якого святкового столу. Як їх приготувати, розповіла кулінарна блогерка anny.cooking. З кількості інгредієнтів, яку вона навела у рецепті, виходить 6-8 "мандаринок".

Інгредієнти:

4-5 середніх морквин

1 куряче філе

3 яйця

80 г твердого сиру

2 ст. л. сметани/майонезу

1 зубчик часнику, кріп, сіль

Спосіб приготування:

Куряче філе відварюємо або запікаємо до готовності. Охолоджуємо до температури, при якій буде комфортно нарізати м’ясо. Моркву відварюємо до м’якості. Яйця відварюємо накруто, теж охолоджуємо та чистимо від шкаралупи. Сир та відварені яйця натираємо на тертці. М’ясо нарізаємо невеликими шматочками. Кріп дрібно кришимо. Часник подрібнюємо. В мисці з’єднуємо м’ясо, яйця, сир, часник та кріп. До смаку солимо, заправляємо майонезом або сметаною. Формуємо з цієї маси кульки. Відварену моркву чистимо, натираємо на тертці та віджимаємо з неї зайву вологу. Розгортаємо на дошці шматок харчової плівки, кладемо столову ложку моркви, розподіляємо її тонким шаром. На моркву кладемо кульку з м’яса та сиру, за допомогою харчової плівки щільно загортаємо, формуючи "мандаринку". Кладемо на годину в холодильник.

Перед подачею розгортаємо наші "мандарини". Вони дуже смачні та красиві. Також ми розповідали, як приготувати апетитний курячий рулет.