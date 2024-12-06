Ці "мандаринки" на святковому столі розлітаються першими: красива і незвична закуска (відео)
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Чудові "мандаринки" з м’ясом та сиром
На святковий стіл хочеться ставити і смачні, і красиві закуски. Ми розповідали, як красиво подати сир — в паніруванні з журавлини й горіхів. Тепер ділимось рецептом апетитних морквяних "мандаринок" з начинкою з м’яса та сиру.
Такі "цитруси" першими розлітаються з будь-якого святкового столу. Як їх приготувати, розповіла кулінарна блогерка anny.cooking. З кількості інгредієнтів, яку вона навела у рецепті, виходить 6-8 "мандаринок".
Інгредієнти:
- 4-5 середніх морквин
- 1 куряче філе
- 3 яйця
- 80 г твердого сиру
- 2 ст. л. сметани/майонезу
- 1 зубчик часнику, кріп, сіль
Спосіб приготування:
- Куряче філе відварюємо або запікаємо до готовності. Охолоджуємо до температури, при якій буде комфортно нарізати м’ясо. Моркву відварюємо до м’якості. Яйця відварюємо накруто, теж охолоджуємо та чистимо від шкаралупи.
- Сир та відварені яйця натираємо на тертці. М’ясо нарізаємо невеликими шматочками. Кріп дрібно кришимо. Часник подрібнюємо.
- В мисці з’єднуємо м’ясо, яйця, сир, часник та кріп. До смаку солимо, заправляємо майонезом або сметаною. Формуємо з цієї маси кульки.
- Відварену моркву чистимо, натираємо на тертці та віджимаємо з неї зайву вологу. Розгортаємо на дошці шматок харчової плівки, кладемо столову ложку моркви, розподіляємо її тонким шаром.
- На моркву кладемо кульку з м’яса та сиру, за допомогою харчової плівки щільно загортаємо, формуючи "мандаринку". Кладемо на годину в холодильник.
Перед подачею розгортаємо наші "мандарини". Вони дуже смачні та красиві. Також ми розповідали, як приготувати апетитний курячий рулет.